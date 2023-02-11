Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Дно

16:27, 11 февраля 2023, ПАИ

Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло в городе Дно на улице Ленина.

Жильцы дома быстро среагировали на задымление и вызвали оперативные службы.

Прибывшие пожарные идентифицировали источник задымления, а вследствие возгорания. И ликвидировали его.

По предварительным данным, из-за неисправности газового оборудования загорелась стена на площади 1 кв. м. Очаг возгорания устранен.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













На месте работают пожарные подразделения, сотрудники газовой службы и полиции.