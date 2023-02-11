Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Дно
Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло в городе Дно на улице Ленина.
Жильцы дома быстро среагировали на задымление и вызвали оперативные службы.
Прибывшие пожарные идентифицировали источник задымления, а вследствие возгорания. И ликвидировали его.
По предварительным данным, из-за неисправности газового оборудования загорелась стена на площади 1 кв. м. Очаг возгорания устранен.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники газовой службы и полиции.
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