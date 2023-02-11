День памяти Александра Пушкина прошел в Пушкинских Горах

17:13, 11 февраля 2023, ПАИ

День памяти Александра Пушкина прошел в культурно-досуговом центре Пушкинских гор 10 февраля, сообщает газета «Пушкинский край».

Литературно-музыкальный концерт «Читаем Пушкина» открылся стихотворением «Простите, верные дубравы» в искреннем исполнении Галины Дорофеевой, Людмила Азарченко прочла «Эллегию». Поэтично и очаровательно прозвучали строки Юлии Щербаковой «Пушкин на балу» в исполнении Полины Богдановой.

Студия танцевальной импровизации и композиции «Па-дам» Яны Могучевой представила зрителям номер под музыку Антонио Вивальди «Времена года: зима». Динамичный, стремительный танец с легкими, будто воздушными платками из зрительского зала смотрелся, словно на сцене танцует сама февральская вьюга, постепенно угасающая и сменяющаяся скорой пестрой весной.

Во второй части мероприятия «Пушкин в душе моей» любой желающий из зрительного зала мог подняться на сцену и прочесть любимые пушкинские строки.

К «Открытому микрофону» выходили ребята, ученики младших и средних классов, зачитывали наизусть любимые стихотворения Александра Сергеевича. Случалось, что стихотворения звучали дважды, но по-разному. Каждый чтец вкладывал свои эмоции и чувства, свои интонации, придавая стихам особое звучание.

В фойе КДЦ вниманию гостей была представлена книжная выставка «Образ, бережно хранимый», подготовленная сотрудниками пушкиногорской районной библиотеки. На выставке были презентованы новые произведения, посвященные жизни и творчеству поэта, а так же свежие издания широко известных произведений из цикла «Я люблю Пушкина».