Мужчина погиб в Курской области при обстреле со стороны Украины

17:25, 11 февраля 2023, ПАИ

Один рабочий погиб, ещё один человек ранен в селе Гуево Курской области при обстреле в субботу со стороны Украины бригады строителей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

В ближайшее время пострадавшего транспортируют вертолётом санавиации в Курскую областную клиническую больницу. Мужчине окажут всестороннюю поддержку, отметил глава региона.