Мужчина погиб в Курской области при обстреле со стороны Украины
Один рабочий погиб, ещё один человек ранен в селе Гуево Курской области при обстреле в субботу со стороны Украины бригады строителей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.
«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
В ближайшее время пострадавшего транспортируют вертолётом санавиации в Курскую областную клиническую больницу. Мужчине окажут всестороннюю поддержку, отметил глава региона.
Комментарии: 0 Обсудить >>>