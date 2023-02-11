Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставку «Усадебные мотивы» открыли в музее-заповеднике «Михайловское»

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Усадебные мотивы» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Грибоедова «Хмелита» в рамках программы, подготовленной к Дням памяти Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

На более чем тридцати полотнах и графических листах изображены дворец Грибоедовых, домовая церковь Казанской Божией Матери, сохранившиеся до наших дней фрагменты старинного парка.

В музее пояснили, что место для показа смоленские коллеги выбрали неслучайно: Пушкина и Грибоедова связывает многое. Они были знакомы. В 1817 году оба поступили на службу в Коллегию иностранных дел, младший, Пушкин, как выпускник лицея, а старший, Грибоедов, как вышедший в отставку офицер. Оба были поэтами. Лучшее произведение Грибоедова — пьесу «Горе от ума» — Пушкин очень высоко ценил. С этой комедией в январе 1825 года, когда она была ещё запрещена к печати, Александр Пушкин познакомился именно в Михайловском, в рукописном списке, который ему привёз лицейский товарищ Иван Пущин.

С выставкой «Усадебные мотивы» (6+) можно познакомиться в научно-культурном центре музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», расположенном по адресу посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Билеты на неё доступны в том числе и по «Пушкинской карте».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2023

Выставку «Усадебные мотивы» открыли в музее-заповеднике «Михайловское»
10 февраля 2023

Актёр Александр Филиппенко покинул Россию
10 февраля 2023

10 февраля — День памяти Александра Пушкина
10 февраля 2023

Певица Земфира включена в список иноагентов
10 февраля 2023

Эстрадный хор из Печор выступит на стадионе «Лужники» в Москве

10 февраля 2023

Работы по усилению фундамента башни Святых Ворот начались в Печорах
10 февраля 2023

«Масленичный разгуляй» пройдёт в Пскове 19 февраля
10 февраля 2023

«Архитектурная экспедиция» стартовала в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...