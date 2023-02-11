Выставку «Усадебные мотивы» открыли в музее-заповеднике «Михайловское»

17:45, 11 февраля 2023, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Усадебные мотивы» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Грибоедова «Хмелита» в рамках программы, подготовленной к Дням памяти Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

На более чем тридцати полотнах и графических листах изображены дворец Грибоедовых, домовая церковь Казанской Божией Матери, сохранившиеся до наших дней фрагменты старинного парка.

В музее пояснили, что место для показа смоленские коллеги выбрали неслучайно: Пушкина и Грибоедова связывает многое. Они были знакомы. В 1817 году оба поступили на службу в Коллегию иностранных дел, младший, Пушкин, как выпускник лицея, а старший, Грибоедов, как вышедший в отставку офицер. Оба были поэтами. Лучшее произведение Грибоедова — пьесу «Горе от ума» — Пушкин очень высоко ценил. С этой комедией в январе 1825 года, когда она была ещё запрещена к печати, Александр Пушкин познакомился именно в Михайловском, в рукописном списке, который ему привёз лицейский товарищ Иван Пущин.

С выставкой «Усадебные мотивы» (6+) можно познакомиться в научно-культурном центре музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», расположенном по адресу посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Билеты на неё доступны в том числе и по «Пушкинской карте».