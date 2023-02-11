Пакеты Wildberries в пунктах выдачи заказов станут платными

17:51, 11 февраля 2023, ПАИ

Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от 6 до 15 рублей, сообщает РИА Новости.

«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете», — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя.

Отмечается, что таким образом компания рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Кроме того, сами пакеты являются многоразовыми.