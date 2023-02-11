Грузовой корабль «Прогресс МС-21» изолировали из-за разгерметизации
В контуре корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Инцидент подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП. Переходной люк корабля уже закрыли.
«Прогресс МС-21» изолирован от общего объёма МКС», — указали в Роскосмосе.
В госкорпорации уточнили, что температура и давление на МКС остаются в норме, экипажу ничего не угрожает. Причины разгерметизации выясняются.
Затопление корабля запланировано на 18 февраля, все грузы уже находятся в «Прогрессе МС-21». В госкорпорации подтвердили, что его выведут с орбиты согласно первоначальному плану.
Кроме того, инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-22» и на дальнейшую программу пилотируемых полётов.
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