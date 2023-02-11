ПсковГУ представил отчет по проекту «Передовые инженерные школы» за 2022 год

19:33, 11 февраля 2023, ПАИ

Отчет по итогам первого года работы Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении союзного государства представила команда Псковского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Представители вуза рассказали о новых форматах подготовки кадров, создании образовательных пространств и перспективных технологий. Заседание совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ (ПИШ) проходит сегодня в Москве: 16 участников проекта презентовали свои отчеты представителям Минобрнауки России, высокотехнологичных компаний, экспертам в области науки и образования.

Руководитель передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Юрий Петреня рассказал о том, что основной целью ПИШ ПсковГУ является подготовка межотраслевого инженера-2035, способного обеспечить условия выхода станкостроения Союзного государства на высокий конкурентоспособный уровень.

«Прошло немного времени со старта проекта, но его огромное влияние на вовлеченность и мотивированность студентов и сотрудников университета очевидна. Сложная, но крайне интересная проблема гибридных технологий в станкостроении подняла на новый уровень сотрудничество ПсковГУ и БНТУ в полном соответствии со словами Аристотеля: «Целое больше суммы его частей». ПИШ Союзного государства ставит своей целью получение конкурентоспособного результата и достижения самого высокого технологического уровня для нашей науки, образования и промышленности в сфере гибридных технологий для станкостроения» - отметил Юрий Петреня.

Ключевой партнер ПИШ - «Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)». Генеральный директор предприятия Денис Мунштуков рассказал о том, что за 2022 год на заводе прошли практики в формате стажировки 220 студентов ПИШ. За каждым из них был закреплен опытный наставник высокой квалификации. Это позволило наиболее эффективно передать обучающимся дополнительные специальные компетенции.

«Мы ожидаем два ключевых результата реализации проекта ПИШ, - рассказал Денис Мунштуков. - Первый связан с пополнением предприятия высококвалифицированными инженерами, которых не надо переучивать под наши технологии и оборудование, и которые смогут вывести наши разработки на новый уровень и задать дополнительные векторы в развитии технологий и организации производства. Во-вторых, мы рассчитываем на решение ряда стоящих перед предприятием практических задач, требующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполнение которых позволит решить проблему импортозависимости».

Кратко об итогах:

В ПИШ ведутся разработки по трем ключевым направлениям:

- разработка головного образца гибридного металлообрабатывающего станка, совмещающего технологии лазерной наплавки с фрезерной и токарной обработкой;

- разработка номенклатурного ряда инновационных приводов для станков с программным управлением;

- разработка материалов и технологий нанесения покрытий различного функционального назначения методами газотермического напыления и лазерной обработки.

Введены новые образовательные программы:

- программы высшего образования ПИШ (искусственный интеллект в автоматизации проектирования» (магистратура); искусственный интеллект и предиктивная аналитика (магистратура); математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (аспирантура); электротехнические комплексы и системы (аспирантура); технология машиностроения (аспирантура);

- программы дополнительного профессионального образования (управление высокотехнологичными проектами и программами; передовые методы и технологии машиностроительного производства (в форме стажировки); передовые системы управления технологическими процессами (в форме стажировки); математическое моделирование современных технических систем; актуальные подходы к 3D моделированию).

Осуществлен набор обучающихся в ПИШ – 272 человека; на программы дополнительного образования – 265 человек. Проведено 397 повышений квалификации и 13 профессиональных переподготовок управленческих команд и профессорско-преподавательского состава.

Задачи для реализации в 2023 году включают:

- научную разработку и обоснование модели гибридного обрабатывающего центра, эскизный проект и цифровую модель;

- открытие двух сетевых программ двойных дипломов;

- лицензирование двух новых программ высшего образования;

- создание двух новых образовательных пространств: лаборатории моделирования станочных систем на основе AR/VR-технологий, центра «Станочный конструктор».