В новом выпуске программы «Тема недели» врачи расскажут о работе в Херсонской области
О работе псковских медиков в Херсонской области и о том, с чем приходится там сталкиваться специалистам - расскажут сами врачи в новом выпуске авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».
«В прошлый раз я рассказывал, что группа псковских медиков поехала в командировку в новые регионы России. И вот уже неделю они работают в центральной городской больнице города Скадовск Херсонской области. Именно сюда, напомню, были эвакуирированы многие жители Берислава, над которым наш регион брал шефство. Для части медиков это уже вторая командировка», - отметил автор программы Александр Машкарин.
«Тема недели» на «Первом Псковском» выйдет в субботу, 11 февраля, в 20:00.
Повтор в воскресенье, 12 февраля — в 12:10.
В новом выпуске программы «Тема недели» врачи расскажут о работе в Херсонской области
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