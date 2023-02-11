Девочки ФК «Псков» стали чемпионами Северо-Запада в первенстве по мини-футболу

19:06, 11 февраля 2023, ПАИ

Команда девочек ФК «Псков» стала лучшей среди команд своего возраста на первенстве ОФФ «Северо-Запад» среди девочек до 12 лет по мини-футболу. Об этом сообщает Telegram-канал футбольного клуба.

Елизавета Иванова (ФК «Псков») стала лучшим защитником турнира. Дарья Пенькова (ФК «Псков») – лучшим игроком турнира, а Анжелика Кольцова (ФК «Псков») – лучшим бомбардиром.

Победа девочек - это успех и тренерского штаба: Андрея Михайловича Колышева, Елены Михайловны Колышевой и Домники Вадимовны Казаченко

Первенство ОФФ «Северо-Запад» по мини-футболу среди девочек до 14 лет проходило в Пскове с 6 по 9 февраля 2023г. в зале УСК «Олимп».