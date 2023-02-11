За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 36 человек
Статистику коронавируса в регионе за минувшие сутки опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом – 126 446 (за сутки – 36).
Выздоровело 124 203 человека (за сутки – 32), умерло – 1963 (+0).
Псков — 41569/31,
Великие Луки — 18304/0,
Бежаницкий район — 1628/0,
Великолукский район — 2862/1,
Гдовский район — 2261/0,
Дедовичский район — 3112/0,
Дновский район – 1026/1,
Красногородский район - 1146/0,
Куньинский район – 1074/0,
Локнянский район – 1229/0,
Невельский район – 5685/0,
Новоржевский район – 1356/0,
Новосокольнический район – 3320/0,
Опочецкий район – 3855/1,
Островский район – 6109/0,
Палкинский район – 1283/0,
Печорский район – 3002/1,
Плюсский район – 1996/0,
Порховский район – 4577/0,
Псковский район – 9745/1,
Пустошкинский район – 1605/0,
Пушкиногорский район – 1822/0,
Пыталовский район – 1927/0,
Себежский район – 3022/0,
Струго-Красненский район – 2136/0,
Усвятский район – 749/0.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
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