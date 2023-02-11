За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 36 человек

20:51, 11 февраля 2023, ПАИ

Статистику коронавируса в регионе за минувшие сутки опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом – 126 446 (за сутки – 36).

Выздоровело 124 203 человека (за сутки – 32), умерло – 1963 (+0).

Псков — 41569/31,

Великие Луки — 18304/0,

Бежаницкий район — 1628/0,

Великолукский район — 2862/1,

Гдовский район — 2261/0,

Дедовичский район — 3112/0,

Дновский район – 1026/1,

Красногородский район - 1146/0,

Куньинский район – 1074/0,

Локнянский район – 1229/0,

Невельский район – 5685/0,

Новоржевский район – 1356/0,

Новосокольнический район – 3320/0,

Опочецкий район – 3855/1,

Островский район – 6109/0,

Палкинский район – 1283/0,

Печорский район – 3002/1,

Плюсский район – 1996/0,

Порховский район – 4577/0,

Псковский район – 9745/1,

Пустошкинский район – 1605/0,

Пушкиногорский район – 1822/0,

Пыталовский район – 1927/0,

Себежский район – 3022/0,

Струго-Красненский район – 2136/0,

Усвятский район – 749/0.

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.