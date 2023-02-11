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Общество

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 36 человек

Фото ПАИ

Статистику коронавируса в регионе за минувшие сутки опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области. 

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом – 126 446 (за сутки – 36).
Выздоровело 124 203 человека (за сутки – 32), умерло – 1963 (+0).

Псков — 41569/31,
Великие Луки — 18304/0,
Бежаницкий район — 1628/0,
Великолукский район — 2862/1,
Гдовский район — 2261/0,
Дедовичский район — 3112/0,
Дновский район – 1026/1,
Красногородский район - 1146/0, 
Куньинский район – 1074/0, 
Локнянский район – 1229/0, 
Невельский район – 5685/0, 
Новоржевский район – 1356/0, 
Новосокольнический район – 3320/0, 
Опочецкий район – 3855/1, 
Островский район – 6109/0, 
Палкинский район – 1283/0, 
Печорский район – 3002/1, 
Плюсский район – 1996/0, 
Порховский район – 4577/0, 
Псковский район – 9745/1, 
Пустошкинский район – 1605/0, 
Пушкиногорский район – 1822/0, 
Пыталовский район – 1927/0, 
Себежский район – 3022/0, 
Струго-Красненский район – 2136/0, 
Усвятский район – 749/0. 
Иногородние (с 30.12.2020) – 46. 

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