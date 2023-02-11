Регистрацию смерти включат в единую информационную систему нотариата

21:49, 11 февраля 2023, ПАИ

Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщает РИА Новости.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект направлен на внесение в единую информационную систему нотариата исправлений или изменений в записи актов о смерти и уточнение процедуры нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика.

