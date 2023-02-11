Регистрацию смерти включат в единую информационную систему нотариата
Правительство России одобрило включение данных о государственной регистрации смерти в единую информационную систему нотариата, сообщает РИА Новости.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект направлен на внесение в единую информационную систему нотариата исправлений или изменений в записи актов о смерти и уточнение процедуры нотариального свидетельствования подлинности подписи переводчика.
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