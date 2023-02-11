Два человека пострадали в результате ДТП на Юбилейной улице в Пскове

21:57, 11 февраля 2023, ПАИ

В результате ДТП на Юбилейной улице в Пскове пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В Пскове на Юбилейной улице, на дамбе напротив дендропарка «Мирожский», произошло столкновение Renault Logan и Hyundai Sonata.

В результате ДТП пострадали два человека. Помощь оказана на месте, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.