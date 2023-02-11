Два человека пострадали в результате ДТП на Юбилейной улице в Пскове
В результате ДТП на Юбилейной улице в Пскове пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В Пскове на Юбилейной улице, на дамбе напротив дендропарка «Мирожский», произошло столкновение Renault Logan и Hyundai Sonata.
В результате ДТП пострадали два человека. Помощь оказана на месте, решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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