Главный приз шоу «Конфетка» забрал преподаватель из Идрицы
Главный приз шоу «Конфетка» - 300 тысяч рублей засуженно забирал Роман Сталюков. Его проникновенную песню исполнили Регина Тодоренко и Роман Топалов.
«Мне не унять волнения, просто космический взрыв эмоций. Хочу поблагодарить соотечественников из родного поселка, кто меня поддерживал и поддерживает меня», - сказал участник.
Роман работает педагогом дополнительного образования в Идрицкой школе, преподаёт детям игру на гитаре и вокал, а также является руководителем двух ансамблей.
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