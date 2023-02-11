Главный приз шоу «Конфетка» забрал преподаватель из Идрицы

22:54, 11 февраля 2023, ПАИ

Главный приз шоу «Конфетка» - 300 тысяч рублей засуженно забирал Роман Сталюков. Его проникновенную песню исполнили Регина Тодоренко и Роман Топалов.

«Мне не унять волнения, просто космический взрыв эмоций. Хочу поблагодарить соотечественников из родного поселка, кто меня поддерживал и поддерживает меня», - сказал участник.

Роман работает педагогом дополнительного образования в Идрицкой школе, преподаёт детям игру на гитаре и вокал, а также является руководителем двух ансамблей.