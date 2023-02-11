Как определить здоровье собаки, рассказал кинолог

09:21, 12 февраля 2023, ПАИ

Собаки не могут сообщить хозяевам о своих проблемах со здоровьем с помощью привычных человеку способов, они делают это через язык своего тела, каждому собаководу следует научиться верно понимать сигналы, которые подает питомец, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Собаки не могут сказать, что у них что-то болит, они делают это с помощью своего языка поз, голоса, движений. Собаководу важно понимать язык тела животного и грамотно интерпретировать каждый сигнал питомца, чтобы не упустить что-то важное», — сказал Голубев.

Он добавил, что от того, насколько быстро и правильно хозяин считывает состояние собаки по её поведению, «будет зависеть и быстрое реагирование на проблемы со здоровьем и успешное общение с животным».

В первую очередь кинолог посоветовал обратить внимание на изменения в поведении собаки. При болях она может начать скулить, лаять, вести себя тревожно. Кроме того, может резко измениться темперамент питомца: очень активная собака может превратиться в вялую и безынициативную или, напротив, спокойный пес вдруг станет проявлять нехарактерную для него активность.

Также животное может выглядеть социально замкнутым и начать вылизывать определённые места на теле или покусывать их. Некоторые собаки начинают рычать или скулить, остро реагировать на приближение и касания хозяина, питомец может отказываться от прогулок, игр и любимых развлечений.

Кроме того, когда собаку что-то беспокоит, у неё могут меняться пищевые привычки: она начинает есть несъедобные предметы, грызть бытовые вещи. У питомца может и вовсе исчезнуть аппетит, он перестаёт пить и есть.

