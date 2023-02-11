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Общество

Эксперт назвал вредный для здоровья продукт, который не стоит употреблять на завтрак

Нутрициолог Игорь Строков назвал продукт, который рекомендуется не есть на завтрак, поскольку он может принести больше вреда, чем пользы. По его словам, стоит воздержаться от употребления бананов натощак, сообщает «Лента.ру».

«Насыщенные минералами, витаминами и клетчаткой, бананы обладают неоспоримой пользой для здоровья. Однако употребление их натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем», — заявил специалист.

По его словам, в бананах содержатся полезные для здоровья магний и калий, однако их приём натощак может навредить организму, нарушая кислотно-щелочной баланс, из-за чего временно повышается щёлочность крови. В связи с этим появляется вероятность высвобождения кислотно-буферных соединений для восстановления баланса крови, однако если этого не происходит, есть вероятность смещения кислотно-щелочного баланса организма в сторону повышения (ацидоз) или понижения (алкалоз) кислотности.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что борьба с тревогой, злостью и стрессом поможет избавиться от привычки переедать. Она отметила, что люди едят по двум причинам — из-за голода и стресса.

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