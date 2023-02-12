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Культура

В Пскове подведены итоги областного конкурса детского художественного творчества «Кладовая солнца»

Итоги областного конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств и студентов средних и высших учебных заведений «Кладовая солнца» (к 150-летнему юбилею со дня рождения М. М. Пришвина) подведены в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном колледже искусств.

Первушина Лукерья (13 лет), «Изобразительное искусство (10-13 лет)», МБУДО ДШИ п. Плюсса. «Лисичкин хлеб». Преподаватель — Насонова Галина Михайловна

По решению членов жюри звание лауреата I степени в номинации «Изобразительное искусство» получила Шульдерова Елизавета (ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель — Устинова О. В.), в номинации «Фотография» — Пятницын Роман (ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель — Зубовский И. В). Профессиональное жюри высоко оценило работы молодых мастеров. Многие участники конкурса завоевали дипломы лауреатов II и III степеней.

Николаева Софья (12 лет), «Изобразительное искусство (10-13 лет)», МБУДО ДШИ п. Плюсса. «Золотой луг». Преподаватель — Насонова Галина Михайловна

На основании решения жюри конкурса в ближайшее время из числа работ лауреатов конкурса будут отобраны работы для экспозиции итоговой выставки, посвящённой 150-летнему юбилею со дня рождения М. М. Пришвина.

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