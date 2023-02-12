В Пскове подведены итоги областного конкурса детского художественного творчества «Кладовая солнца»

11:18, 12 февраля 2023, ПАИ

Итоги областного конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств и студентов средних и высших учебных заведений «Кладовая солнца» (к 150-летнему юбилею со дня рождения М. М. Пришвина) подведены в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном колледже искусств.

По решению членов жюри звание лауреата I степени в номинации «Изобразительное искусство» получила Шульдерова Елизавета (ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель — Устинова О. В.), в номинации «Фотография» — Пятницын Роман (ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель — Зубовский И. В). Профессиональное жюри высоко оценило работы молодых мастеров. Многие участники конкурса завоевали дипломы лауреатов II и III степеней.

На основании решения жюри конкурса в ближайшее время из числа работ лауреатов конкурса будут отобраны работы для экспозиции итоговой выставки, посвящённой 150-летнему юбилею со дня рождения М. М. Пришвина.