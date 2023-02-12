Росгвардия празднует годовщину двух подразделений 12 февраля

11:39, 12 февраля 2023, ПАИ

День образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается сегодня, 12 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Образованная в 1969 году служба, поэтапно наращивая объём выполняемых задач, трансформировалась в отлаженный механизм реализации государственной политики в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также контроля на объектах топливно-энергетического комплекса.

Личный состав и ветеранов поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Глава Росгвардии отметил существенный вклад подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы в поддержание правопорядка, укрепление национальной и общественной безопасности, подчеркнув высокий уровень квалификации, работоспособности и самоотдачи офицеров и специалистов службы, их верность и преданность профессии. Благодаря реализованным мероприятиям по укреплению и развитию подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы в современных условиях им удалось эффективно и качественно решать сложные задачи интеграции новых субъектов Российской Федерации, обеспечивая организацию безопасности образовательных учреждений на территориях данных регионов, налаживание работы по предоставлению государственных услуг в области оборота оружия и частной охраны. И конечно, особое место в деятельности службы занимают вопросы цифровизации. Лицензионно-разрешительные подразделения по праву считаются локомотивом цифровой трансформации войск национальной гвардии, что способствует кратному повышению потенциала ведомства в реализации государственных функций и предоставлении государственных услуг.

В день профессионального праздника генерал армии Виктор Золотов пожелал всему личному составу, а также ветеранам службы крепкого здоровья на долгие годы, профессиональных побед, жизненного оптимизма, боевого духа, успехов в службе на благо Отечества, а также чтобы поддержка близких, друзей и коллег придавала сил и энергии для воплощения в жизнь всех замыслов и начинаний!