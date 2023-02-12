Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росгвардия празднует годовщину двух подразделений 12 февраля

День образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается сегодня, 12 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Образованная в 1969 году служба, поэтапно наращивая объём выполняемых задач, трансформировалась в отлаженный механизм реализации государственной политики в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также контроля на объектах топливно-энергетического комплекса.

Личный состав и ветеранов поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Глава Росгвардии отметил существенный вклад подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы в поддержание правопорядка, укрепление национальной и общественной безопасности, подчеркнув высокий уровень квалификации, работоспособности и самоотдачи офицеров и специалистов службы, их верность и преданность профессии. Благодаря реализованным мероприятиям по укреплению и развитию подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы в современных условиях им удалось эффективно и качественно решать сложные задачи интеграции новых субъектов Российской Федерации, обеспечивая организацию безопасности образовательных учреждений на территориях данных регионов, налаживание работы по предоставлению государственных услуг в области оборота оружия и частной охраны. И конечно, особое место в деятельности службы занимают вопросы цифровизации. Лицензионно-разрешительные подразделения по праву считаются локомотивом цифровой трансформации войск национальной гвардии, что способствует кратному повышению потенциала ведомства в реализации государственных функций и предоставлении государственных услуг.

В день профессионального праздника генерал армии Виктор Золотов пожелал всему личному составу, а также ветеранам службы крепкого здоровья на долгие годы, профессиональных побед, жизненного оптимизма, боевого духа, успехов в службе на благо Отечества, а также чтобы поддержка близких, друзей и коллег придавала сил и энергии для воплощения в жизнь всех замыслов и начинаний!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2023

Количество отсроченных рецептов в Псковской области сократилось вдвое

12 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Снежное регби в Пскове
12 февраля 2023

ВИДЕО «Тема недели»: Как живут и работают наши медики в Скадовске (Херсонская область)
11 февраля 2023

ВИДЕО В Псково-Печерском монастыре продолжают прокладку водопровода
11 февраля 2023

Главный приз шоу «Конфетка» забрал преподаватель из Идрицы
11 февраля 2023

Себежские ветераны-пограничники побывали на экскурсии по местам боевых действий Великой Отечественной войны
11 февраля 2023

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 36 человек
11 февраля 2023

ПсковГУ представил отчёт о проекте «Передовые инженерные школы» за 2022 год

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...