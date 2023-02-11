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Происшествия

Жительница Псковского района фиктивно зарегистрировала 12 человек

Жительница Псковского района фиктивно зарегистрировала у себя группу граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в период с февраля 2022 года по январь текущего года на территории одной из деревень Псковского района безработная местная жительница 1970 года рождения осуществила фиктивную постановку на регистрационный учёт 12 граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

И подобный факт в области, к сожалению, далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

В соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

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