Псковские боксеры заняли три первых места на Первенстве СЗФО

12:57, 12 февраля 2023, ПАИ

Псковские спортсмены заняли три первых места в финале первенства СЗФО по боксу среди юниоров и молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной федерации бокса.

1 место заняли Мухаммадамин Мавлонов, Егор Титуев и Артур Кулаков. Также 2 место занял Кирилл Титов.

«Псковская областная федерация бокса поздравляет спортсменов и тренерский штаб с успешным выступлением в соревнованиях», - написали в федерации.