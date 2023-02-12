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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 13 февраля, в 11:30. 

Объявлен новый сбор в рамках акции «Всё для победы» Общероссийского народного фронта. Кто и как сможет принять в ней участие, а также о том, как наш регион оказывает помощь участникам СВО, ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.   

О развитии мобильной связи и информационных технологий в регионе, доступности интернета для жителей села, а также о том, насколько активно псковичи пользуются сайтом «Госуслуги», ведущие поговорят с и. о. начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым. 

Также ведущие расскажут о предстоящей церемонии вручения премии «Народное признание – 2022». 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 13 февраля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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