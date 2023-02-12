Учащиеся псковского лицея № 4 посетили мастер-классы в «Геоквантуме» и «Аэроквантуме»

14:06, 12 февраля 2023, ПАИ

Учащиеся лицея № 4 города Пскова посетили мастер-классы в «Геоквантуме» и «Аэроквантуме». Обучение проходит в рамках реализации профориентационного проекта ProfSkills, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На мастер-классе наставника «Геоквантума» Веры Васильевой ребята создавали фотограмметрию здания — 3D-модель по фотографиям объекта. А вместе с наставником Игорем Смирновым в «Аэроквантуме» участники встречи попробовали себя в профессии «оператор БПЛА», получили навыки управления квадрокоптером в ручном режиме в FPV-шлеме.

Впереди школьников ждут мастер-классы и в других квантумах. Это позволит им познакомиться с современными направлениями.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленногом Фондом президентских грантов.