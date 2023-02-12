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Происшествия

Ребёнок попал в больницу после катания на «ватрушке» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после катания на «ватрушке», влетев в ледяные наросты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл днём ранее, 11 февраля, на пересечении Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло в Выборгском районе. Ребёнок ударился о лёд спиной и животом. Его привезли в больницу Педиатрического университета.

Врачи подозревали у мальчика перелом двух позвонков и разрыв селезёнки. Детальные исследования этих подозрений не подтвердили, но школьника оставили в медучреждении для дообследования надпочечников.

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