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Общество

Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в музыкальном фестивале в Тверской области

Фото: ансамбль «Сказ» в соцсети «ВКонтакте»

Псковский ансамбль «Сказ» участвует в фестивале народно-инструментральной музыки «Андреевские дни». Об этом сообщает группа ансамбля в соцсети «ВКонтакте».

Открытие фестиваля состоялось 11 февраля в городе воинской славы Ржеве.

«Заслуженный коллектив народного творчества России, ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева был приглашён в качестве гостя фестиваля, посетил мемориал советскому солдату, возложил цветы и выступил с концертной программой на фестивале!» — написали в группе ансамбля.

«Сказ» передал музыкальный привет из Пскова Тверской земле, подарил музыку нашего земляка виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского, соратника Василия Андреева. 

Отдельно участники ансамбля выразили благодарность за приглашение и тёплый приём Тверскому областному дому народного творчества и администрации Ржевского муниципального округа.

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