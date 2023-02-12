Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в музыкальном фестивале в Тверской области
Псковский ансамбль «Сказ» участвует в фестивале народно-инструментральной музыки «Андреевские дни». Об этом сообщает группа ансамбля в соцсети «ВКонтакте».
Открытие фестиваля состоялось 11 февраля в городе воинской славы Ржеве.
«Заслуженный коллектив народного творчества России, ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева был приглашён в качестве гостя фестиваля, посетил мемориал советскому солдату, возложил цветы и выступил с концертной программой на фестивале!» — написали в группе ансамбля.
«Сказ» передал музыкальный привет из Пскова Тверской земле, подарил музыку нашего земляка виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского, соратника Василия Андреева.
Отдельно участники ансамбля выразили благодарность за приглашение и тёплый приём Тверскому областному дому народного творчества и администрации Ржевского муниципального округа.
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