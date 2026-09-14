В Псковской области увеличилось число клещей-переносчиков инфекций

14:58, 14 сентября 2026, ПАИ

79 клещей исследовали в лабораториях Псковской инфекционной больницы за неделю, с 7 по 13 сентября. При этом за весь год проверили 1688 клещей, сообщили ПАИ в медучреждении.

За неделю в Пскове исследовали 54 клеща, среди которых 24 оказались заражены иксодовым клещевым бореллиозом, еще два – гоанулоцитарным анаплазмозом, один – моноцитарным эрлихиозом.

В Великих Луках специалисты проверили 25 клещей. Среди паукообразных семь оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, два – моноцитарным эрлихиозом человека, а еще один – гоанулоцитарным анаплазмозом человека.

По статистике инфекционной больницы, средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями в 2026 году составил 39,6% (увеличение за неделю на 0,4%). Однако, уровень заражённости паразитов, исследованных на прошлой неделе, составляет 47%. То есть почти каждый второй паукообразный оказался поражён клещевыми инфекциями, опасными для человека.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона 2140 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.