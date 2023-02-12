Погода без осадков и до +5 градусов ожидается в Пскове 13 февраля
Переменная облачность и до +5 градусов ожидается в Псковской области 13 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью от -2 до 0, днем от +3 до +5.
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