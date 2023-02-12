Россиянин защитил чемпионский титул UFC, выиграв бой у австралийца

17:50, 12 февраля 2023, ПАИ

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул победителя на абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе, сообщает ТАСС.

Турнир UFC 284 прошёл в воскресенье в австралийском Перте. Поединок единогласным решением судей завершился победой Махачева: 48:47, 48:47, 49:46.

Махачев провёл первую защиту титула в лёгком весе. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде. Турнир в Австралии проходил в необычных условиях: поединки начались в 7 утра по местному времени. Это было сделано ради платных трансляций для североамериканских зрителей. Из-за этого многим бойцам пришлось подстраивать процесс восстановления, а между сгонкой веса и поединком осталось меньше времени, чем обычно.