Лучших спортсменов района наградили в Бежаницах

18:23, 12 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в районном центре культуры состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов Бежаницкого района по итогам 2022 года, сообщает газета «Сельская новь».

На мероприятии собрались юные спортсмены, их родители, преподаватели, тренеры и просто любители активного образа жизни. Праздник сопровождался художественными номерами воспитанников центра развития творчества детей и юношества и детской школы искусств, а начался со спортивного марша в исполнении дуэта Егора Иванова и Егора Веселова.

Со словами приветствия к присутствующим обратился глава района Сергей Михеев. «Сегодня мы будем выражать слова благодарности тренерам, которые подготовили своих воспитанников и привели их к спортивным успехам. Будем говорить о людях, которые просто для себя занимаются физкультурой и спортом, поддерживают своё тело и здоровый дух. Занимаясь спортом, они пропагандируют здоровый образ жизни», — пояснил глава района.

Также Сергей Михеев отметил, что администрация района хорошо понимает значение физкультуры и спорта. Глава района напомнил о проделанной за год работе в развитии спортивного направления в Бежаницах и районе. Завершён ремонт Кудеверской школы, капитально отремонтирован спортивный зал данного образовательного учреждения. Появилось спортивное сооружение стоимостью более 21 млн руб. в селе Чихачево: это физкультурный оздоровительный комплекс открытого типа. Кроме того, отремонтирован Лющикский СЦК, на базе этого учреждения культуры также можно организовывать спортивные занятия.

Отметим также, что в 2023 году планируется строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в посёлке Бежаницы.

Первыми благодарностями главы Бежаницкого района были награждены тренеры и спортсмены-ветераны: Владимир Семенов, Мария Яковлева, Александр Семенов, Вадим Егоров, Татьяна Данилова, Виктор Виснапу, Леонид Машлякевич и Марина Дмитриева.

Продолжилась церемония награждения вручением знаков комплекса ГТО.

Бронзовый знак 2 ступени (9-10 лет) вручен Сергею Михайлову. Серебряный - Анне Андреевой, Анатолию Евлампьеву, Дмитрию Егорову. Серебряный знак 4 ступени (13-15 лет) получил Степан Козлов.

В ГТО участвуют не только дети, но и взрослые. Честь Бежаницкого района в фестивале ВФСК ГТО защищали муниципальные служащие. Благодарностями были отмечены: Алексей Левченков, Виктор Васильев, Елена Антонова и Юлия Делягина.

Первыми за наградами на сцену поднялись футбольные команды девочек 2007-2008, 2009-2010 годов рождения (о их достижениях наша газета писала накануне праздника). Ведущие пожелали девочкам и дальше стремиться к победе, занимать первые места и получать кубки.

Конечно же, футбол в районе самый многочисленный вид спорта, но есть и другие: тяжёлая атлетика, стрельба, шахматы, туризм и спортивное ориентирование. Их достижения также не остались незамеченными.

Были награждены:

Самые сильные спортсмены помоста, занявшие призовые места в Открытом турнире по тяжелой атлетике в Великом Новгороде и в областном турнире «Power CUP»: Владислав Васильев, Артемий Фомин и Максим Заварзин.

Самые меткие: Людмила Морозова, Ян Шишкоедов, Елизавета Кулькова и Сергей Дмитриев. Эти спортсмены заняли призовые места в областных соревнованиях.

Самыми интеллектуальными - спортсмены по шахматам: Анастасия Григорьева, Никита Смирнов, Даниил Бутыленков и Никита Быстров.

Скажем по секрету, что на празднике мы узнали, с кем не страшно ходить в лес за грибами. Участники областных соревнований по туризму и ориентированию, в случае чего, найдут дорогу домой без особых проблем. Это Алина и Алёна Сысоевы, Галина Расчетова, Лилия Никитина и Дмитрий Чеботарёв.

И это далеко не весь список достижений юных спортсменов.

Были отмечены все 29 учащихся - победителей районной спартакиады и участники областных соревнований и фестивалей ВФСК ГТО.

Отдельные слова благодарности были сказаны родителям, поддерживающим увлечение детей физической культурой, и конечно же тренерам. Без чёткого руководства и поддержки педагогов дополнительного образования и учителей физической культуры не было бы побед и успехов. За подготовку учащихся к районным, областным и всероссийским соревнованиям все они были награждены Благодарственными письмами отдела образования.

Вспомнили добрым словом и ушедших из жизни ветеранов спорта — тренера по тяжелой атлетике Льва Никифорова и заслуженного учителя РФ Александра Авдеева

Отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации района были отмечены спортсмены взрослых сборных. Ирина Силантьева наградила грамотами отдела членов мужской и женской команд по волейболу и самых активных участников районных спортивных мероприятий и акций.

Спортсменам, выполнившим разрядные нормы по пулевой стрельбе и футболу, Ирина Васильевна вручила зачётные квалификационные книжки.

Во время праздника зрители смогли увидеть выступления воспитанников спортивных объединений Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества: «Детский фитнес», руководитель Елена Фомина и «САМБО», тренер - мастер спорта СССР по САМБО и ДЗЮДО Владимир Куренков.