Скончался учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев

18:48, 12 февраля 2023, ПАИ

После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года после тяжёлой продолжительной болезни на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев, выдающийся учёный в области космической биологии и медицины, академик, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор», — говорится в сообщении.

Анатолий Григорьев внёс крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полёты на орбитальных космических станциях.

Под его руководством были выполнены наземные имитационные эксперименты, которые позволили научно обосновать и внедрить в практику космических полётов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека, создать комплекс средств и методов профилактики неблагоприятного действия факторов космического полёта. С 1988 по 2008 год Анатольев Григорьев занимал должность директора Института медико-биологических проблем РАН.