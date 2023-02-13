Никита-пожарник наступил на народному календарю

07:39, 13 февраля 2023, ПАИ

Православные христиане 13 февраля чествовали епископа Никиту. Как пишет calend.ru, святой считается защитником от пожаров и покровителем людей с различными заболеваниям.

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.

С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Также в этот день полагалось оберегать избу от лешего. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конек на крыше — и дом пошатнется, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем и принимали меры. Например, рисовали кресты на дверях и окнах, клали под порог топор, убирали подальше веники и мётлы, раскладывали на подоконнике чертополох, вешали на стены и двери веточки полыни или крапивы.

По народным приметам, если 13 февраля воробьи принялись утеплять гнёзда — к морозам. Вороны громко кричат — метель чувствуют. Днём иней — ночью пойдёт снег. Ясная луна на ночном небе — будет ясно и солнечно.