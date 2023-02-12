Фестиваль «Музыка верит в лучшее» пройдет в Пскове

20:58, 12 февраля 2023, ПАИ

В Петербурге 17 февраля стартует фестиваль «Музыка верит в лучшее. К 100-летию со дня рождения дирижера Анатолия Бадхена». С февраля по май он пройдет и в других городах России и Белоруссии, в том числе и Пскове.



В Северной столице музыкальный проект пройдет на главной площадке государственного концертного агентства «Петербург-концерт» – в Екатерининском собрании. Потом фестивальная программа будет представлена в лучших академических залах в Екатеринбурге, Петрозаводске, Минске, в городе Сосновый Бор Ленинградской области, в Великом Новгороде и Пскове.



Фестиваль откроется 17 февраля программой «ИМПРЕССИЯ». В концерте прозвучат величайшие шедевры классики и культовые мировые рок-хиты в симфонической обработке. Также гостей ждут мелодии из популярных мюзиклов и оперетт, эстрадные шлягеры в авторской аранжировке художественного руководителя и главного дирижера Эстрадно-симфонического оркестра имени А. С. Бадхена Андрея Медведева.



«Я посвящаю этот концерт моему учителю, Анатолию Семёновичу Бадхену, бессменному руководителю и дирижеру Ленинградского концертного оркестра, заслуженному деятелю искусств РСФСР, лауреату Государственной премии России им. М. И. Глинки. Но на этот раз я не буду играть произведения, хорошо знакомые зрителям по многочисленным записям и эфирам. Мы исполним то, что маэстро просто не успел воплотить... В этом, на мой взгляд, и заключается настоящая преемственность», – отметил Андрей Медведев.



Также в концерте примут участие мастер художественного свиста Александр Бармин, пан-флейтист номер один в России Олег Минаков, солистка Михайловского театра, блистательное сопрано Дарья Тарасова.



В фестивальном гастрольном туре Эстрадно-симфонического оркестра им. А. С. Бадхена по стране выступят заслуженный артист России Александр Олешко; заслуженный артист России Сергей Рогожин; звезда российских мюзиклов Антон Авдеев; композитор и исполнитель, многократный лауреат фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон» Андрей Косинский и многие другие.



