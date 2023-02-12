Реставраторы продолжают изучать историю Псково-Печерского монастыря

21:35, 12 февраля 2023, ПАИ

Характер бутовой кладки подклетов Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре стал источником новой информации для реставраторов, сообщает «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Специалисты работали на глубине 7 метров от дневной поверхности. Это глубина древних подклетов, на которых устроен храм.

Во время работ по усилению фундаментов проводилось бурение скважин. При этом извлечены образцы породы — керны. По ним определена геологическая структура пласта.

Керны фундаментов Лазаревской церкви свидетельствуют, что каменная кладка выполнена на глиняном растворе. Работы производилось во времена, когда не использовались ни известковые, ни тем более цементные растворы. Камень укладывался на камень с использованием глины.