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Общество

Реставраторы продолжают изучать историю Псково-Печерского монастыря

Фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове»

Характер бутовой кладки подклетов Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре стал источником новой информации для реставраторов, сообщает «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Специалисты работали на глубине 7 метров от дневной поверхности. Это глубина древних подклетов, на которых устроен храм.

Фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове»

Во время работ по усилению фундаментов проводилось бурение скважин. При этом извлечены образцы породы — керны. По ним определена геологическая структура пласта.

Керны фундаментов Лазаревской церкви свидетельствуют, что каменная кладка выполнена на глиняном растворе. Работы производилось во времена, когда не использовались ни известковые, ни тем более цементные растворы. Камень укладывался на камень с использованием глины.

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