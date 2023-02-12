Ушёл из жизни режиссёр и народный артист России Вадим Абдрашитов

23:43, 12 февраля 2023, ПАИ

Режиссёр, народный артист России Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в дирекции Союза кинематографистов РФ.

«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти режиссёра.

Среди самых известных фильмов режиссёра — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.