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Общество

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности отдыха в межсезонье

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в период туристического межсезонья в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в аналитическом агентстве «ТурСтат».

Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, самым доступным в Северо-Западном федеральном округе отдых в начале весны будет в Республике Коми (6590 рублей), Ненецком автономном округе (6630 рублей), в Мурманской области (6970 рублей), в Архангельской области (7310 рублей) и в Псковской области (7360 рублей).

Дороже всего на Северо-Западе РФ - в Карелии (9470 рублей) и Ленинградской области (9330 рублей).
В стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры за двоих в сутки. 

Для сравнения, дороже всего в стране отдохнуть в межсезонье - в санаториях Краснодарского края (9790 рублей), Ставрополья (9860 рублей) и Москвы (10520 рублей).

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