Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бездомных собак предлагают не выпускать из приютов

Фракция ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект «Об изменениях в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предлагается запретить выпускать бездомных собак из приютов на улицу, поскольку они могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, пишут «Известия».

«Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Необходимо принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с ними», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Авторы инициативы предлагают оставлять бездомных животных в приютах до тех пор, пока у них не появится новый хозяин или не наступит естественная смерть.

«Хотя бездомные собаки в приютах чипированы и стерилизованы, но есть случаи, когда после возвращения в естественную среду обитания они сбиваются в стаи и нападают на людей. Особенно печально, когда такие животные нападают на детей», — объяснил необходимость внесения законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В связи с этим парламентарии предлагают увеличить государственное финансирование приютов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

До +5 градусов ожидается в Пскове 13 февраля
13 февраля 2023

Охотники застрелили волка в Псковском районе

13 февраля 2023

Псковская область по качеству жизни обогнала Вологду и Карелию
13 февраля 2023

Бездомных собак предлагают не выпускать из приютов
13 февраля 2023

Неустойчивую погоду прогнозируют на Северо-Западе России
13 февраля 2023

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности отдыха в межсезонье
12 февраля 2023

Ушёл из жизни режиссёр и народный артист России Вадим Абдрашитов
12 февраля 2023

9 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном чемпионате

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...