Бездомных собак предлагают не выпускать из приютов

08:43, 13 февраля 2023, ПАИ

Фракция ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект «Об изменениях в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предлагается запретить выпускать бездомных собак из приютов на улицу, поскольку они могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, пишут «Известия».

«Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Необходимо принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с ними», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Авторы инициативы предлагают оставлять бездомных животных в приютах до тех пор, пока у них не появится новый хозяин или не наступит естественная смерть.

«Хотя бездомные собаки в приютах чипированы и стерилизованы, но есть случаи, когда после возвращения в естественную среду обитания они сбиваются в стаи и нападают на людей. Особенно печально, когда такие животные нападают на детей», — объяснил необходимость внесения законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В связи с этим парламентарии предлагают увеличить государственное финансирование приютов.