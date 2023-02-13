Спрос на подарки ко Дню влюбленных упал в два раза

08:23, 13 февраля 2023, ПАИ

Продажи подарков ко Дню всех влюбленных в феврале этого года упали вдвое, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», пишут «Известия».

В начале февраля средний чек на подарки ко Дню святого Валентина составил 590 рублей, что на 4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Чек Индекс». А вот частота покупок снизилась сразу на 57%. Речь идет о тех товарах, в наименовании которых была указана принадлежность ко Дню всех влюбленных, пояснили в компании.

Средний чек на традиционные для этого праздника открытки-валентинки составил 128 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Однако частота покупок снизилась на 6%.

На букеты цветов перед праздником россияне тратили в среднем 1680 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. Частота покупок снизилась на 13%.

Средний чек на мягкие игрушки составил 590 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. Частота их покупок перед 14 февраля выросла на 10%.

День всех влюбленных становится всё менее романтичным праздником, отметили эксперты компании. В этом году такой тренд проявляется особенно заметно.

«Как и в прошлом году, в 2023 году в преддверии Дня святого Валентина потребительский спрос показывает снижение спроса на традиционные подарочные категории, особенно в офлайн-торговле. Ценность этого праздника нивелировалась, часть граждан более радикально отмечают, что он «не наш», — отметили в компании.

Рост продаж некоторых групп товаров перед 14 февраля может наблюдаться в онлайне, добавили аналитики. Однако, по их мнению, это следствие общего роста доли сферы электронной коммерции, прямой связи с популярностью Дня всех влюбленных здесь нет.