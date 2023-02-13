Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на подарки ко Дню влюбленных упал в два раза

Продажи подарков ко Дню всех влюбленных в феврале этого года упали вдвое, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», пишут «Известия».

В начале февраля средний чек на подарки ко Дню святого Валентина составил 590 рублей, что на 4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Чек Индекс». А вот частота покупок снизилась сразу на 57%. Речь идет о тех товарах, в наименовании которых была указана принадлежность ко Дню всех влюбленных, пояснили в компании.

Средний чек на традиционные для этого праздника открытки-валентинки составил 128 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Однако частота покупок снизилась на 6%.

На букеты цветов перед праздником россияне тратили в среднем 1680 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. Частота покупок снизилась на 13%.
Средний чек на мягкие игрушки составил 590 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. Частота их покупок перед 14 февраля выросла на 10%.
День всех влюбленных становится всё менее романтичным праздником, отметили эксперты компании. В этом году такой тренд проявляется особенно заметно.

«Как и в прошлом году, в 2023 году в преддверии Дня святого Валентина потребительский спрос показывает снижение спроса на традиционные подарочные категории, особенно в офлайн-торговле. Ценность этого праздника нивелировалась, часть граждан более радикально отмечают, что он «не наш», — отметили в компании.

Рост продаж некоторых групп товаров перед 14 февраля может наблюдаться в онлайне, добавили аналитики. Однако, по их мнению, это следствие общего роста доли сферы электронной коммерции, прямой связи с популярностью Дня всех влюбленных здесь нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

До +5 градусов ожидается в Пскове 13 февраля
13 февраля 2023

Охотники застрелили волка в Псковском районе

13 февраля 2023

Псковская область по качеству жизни обогнала Вологду и Карелию
13 февраля 2023

Бездомных собак предлагают не выпускать из приютов
13 февраля 2023

Неустойчивую погоду прогнозируют на Северо-Западе России
13 февраля 2023

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности отдыха в межсезонье
12 февраля 2023

Ушёл из жизни режиссёр и народный артист России Вадим Абдрашитов
12 февраля 2023

9 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном чемпионате

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...