Неустойчивую погоду прогнозируют на Северо-Западе России

08:05, 13 февраля 2023, ПАИ

На Северо-Западе России на этой неделе ожидается неустойчивая погода, сообщает метеоцентр «Фобос».

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«В начале недели атлантический вихрь принесёт сюда ненастье и потепление, на юго-западе региона до +4 градусов. Но затем погода станет налаживаться и подморозит», - отметили эксперты.

Ближе к концу недели из-за вторжения нового циклона небо вновь затянут снеговые тучи, так что температура повысится до 0…−5, на юго-западе – до −2…+3 градусов, добавили синоптики.