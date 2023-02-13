До +5 градусов ожидается в Пскове 13 февраля

10:05, 13 февраля 2023, ПАИ

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Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 13 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Местами прогнозируются небольшие осадки: днем мокрый снег, дождь, а ночью мокрый снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем по региону составит от +1 до +6 градусов, ночью - от -2 до +1.

В Пскове без существенных осадков. Температура днем - от +3 до +5, ночью - от -1до +1. В Великих Луках ожидаются небольшие осадки. Температура днем - от +3 до +5, ночью - от 0 до -2.