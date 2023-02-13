Финал областного чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Пскове 15 февраля

10:59, 13 февраля 2023, ПАИ

Финал регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» пройдет в псковской спортивной школе олимпийского резерва «Барс» 15 ферваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Тринадцатый сезон чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» в Псковской области стартовал в январе. «На предварительных этапах школьники региона продемонстрировали качественный баскетбол и доказали, что умеют бороться. Мальчики и девочки выходили на паркет, чтобы определить сильнейшие команды, на площадке накал страстей не уступал матчам профессионалов», — отметили в организации.

За первое место будут бороться команды юношей из лицея «Развитие» (Псков), «Сокол» (Новосокольники), «Атом» (Невель), «Молния» (Новоржев), а также и команды девушек «Молодец» (Псков), «Сокол» (Новосокольники), команда «Локня», «Гимназия» (Дно).

Команды, которые займут призовые места, получат медали и кубки, такжебудут определены лучшие игроки. Команды-победительницы чемпионата отправятся на финал чемпионата СЗФО в марте, где будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза.

Финальные соревнования среди команд девушек начнутся 15 февраля в 13:00, среди команд юношей - в 15:30.