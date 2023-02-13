Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Финал областного чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Пскове 15 февраля

Финал регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» пройдет в псковской спортивной школе олимпийского резерва «Барс» 15 ферваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Фото: общественная организация «Псковская региональная федерация баскетбола»

Тринадцатый сезон чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» в Псковской области стартовал в январе. «На предварительных этапах школьники региона продемонстрировали качественный баскетбол и доказали, что умеют бороться. Мальчики и девочки выходили на паркет, чтобы определить сильнейшие команды, на площадке накал страстей не уступал матчам профессионалов», — отметили в организации.

За первое место будут бороться команды юношей из лицея «Развитие» (Псков), «Сокол» (Новосокольники), «Атом» (Невель), «Молния» (Новоржев), а также и команды девушек «Молодец» (Псков), «Сокол» (Новосокольники), команда «Локня», «Гимназия» (Дно).

Команды, которые займут призовые места, получат медали и кубки, такжебудут определены лучшие игроки. Команды-победительницы чемпионата отправятся на финал чемпионата СЗФО в марте, где будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза.

Финальные соревнования среди команд девушек начнутся 15 февраля в 13:00, среди команд юношей - в 15:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

Финал областного чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Пскове 15 февраля
12 февраля 2023

9 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном чемпионате
12 февраля 2023

Боксер Мухаммед Шехов отправился на следующие сборы

12 февраля 2023

Лучших спортсменов района наградили в Бежаницах
12 февраля 2023

Псковские боксёры заняли три первых места на первенстве СЗФО
12 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Снежное регби в Пскове
11 февраля 2023

Более 300 спортсменов провели день на островской базе «Юность»
11 февраля 2023

Девочки ФК «Псков» стали чемпионами Северо-Запада в первенстве по мини-футболу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...