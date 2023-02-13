Лучших преподавателей шахмат наградили в Псковской области

13:41, 13 февраля 2023, ПАИ

Церемония награждения лучших учителей Псковской области, преподающих шахматы в школах, прошла на родине шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова, в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной федерации шахмат.

Глава района Юрий Ильин особо отметил, что Российская шахматная школа обладает богатейшими и прочными историческими традициями. По его словам, уже несколько лет региональный опыт включения уроков шахмат в школьную программу представляет интерес для многих российских регионов. Поэтому и первый Всероссийский ресурсный центр шахматного образования был создан при поддержке Федерации шахмат России именно в Опочке, а директор гимназии им. А. Д. Петрова Юрий Богашев востребован на различных научно-педагогических форумах, проводимых как в России, так и за рубежом.

В свою очередь заместитель руководителя областного комитета по образованию Сергей Николаев передал лучшим учителям региона по шахматам поздравления и благодарность за их труд от губернатора Михаила Ведерникова и его первого заместителя Веры Емельяновой, которая стояла у истоков введения шахматного всеобуча в школах в 2008 году и активно поддерживала эту инициативу.

Сергей Николаев обратил внимание, что в Псковской области в Год педагога и наставника, который учреждён президентом РФ Владимиром Путиным, это первое торжественное мероприятие, где чествуют лучших педагогов, преподающих шахматы в школах. «Несомненно, такое мероприятие – признание особого статуса представителей учительской профессии, – подчеркнул он. – Результатом реализации шахматного образования в школе, который мы фиксируем ежегодно, стало повышение успеваемости учащихся и по другим предметам. Поэтому сегодня мы с полным правом можем сказать, что интерес к шахматам повышает качество образования».

Выступая в режиме видеоконференции перед лучшими учителями Псковской области, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поблагодарил их за самоотверженный труд и любовь к шахматам, а также за то, что они своими знаниями активно делятся со школьниками, организуют для поклонников шахматного искусства различные спортивные и интеллектуальные мероприятия. Он отметил и особую роль псковской федерации шахмат, которая первой в России учредила номинацию за пропаганду и популяризацию школьных шахмат в средствах массовой информации, создание цикла передач о выдающихся шахматистах региона и развитие шахматного образования среди детей.

Александр Ткачев заверил участников церемонии, что ФШР совместно с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и дальше продолжит поддержку и реализацию программы «Шахматы в школы», направленной как на интеллектуальное развитие школьников, так и на повышение престижа и признания особого статуса учителя шахмат. Важным аспектом этой программы, как всегда, будет конкурс, по итогам которого выбирается лучший учитель Псковской области.

Поздравляя лучших учителей Псковской области, лауреатов конкурса, который с 2014 года проводится в Псковском регионе при поддержке Федерации шахмат России и фонда Елены и Геннадия Тимченко, президент региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов подчеркнул их практически бескорыстный вклад в интеллектуальное развитие подрастающего поколения России. «Я очень надеюсь, что любовь к вам ваших воспитанников за то, что вы вложили в них не только знания, но и душу, будет взаимной и сохранится на долгие годы, – сказал он. – Анализируя практику почти 15 лет, мы отчетливо видим, что те, кто изучал шахматы в школе, нашли себя в нашем обществе, причем в самых разных профессиях, которые, на первый взгляд, далеки от шахмат. Так, среди тех, кто изучал шахматы в школе, есть врачи, инженеры, учителя, военные, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также спортивные тренеры – все они являются профессионалами своего дела».

В ходе торжественной церемонии учителям Псковской области, признанным лучшими в деле организации преподавания шахмат в школах, были вручены грамоты, денежные премии, памятные подарки и книги по шахматам для школьных библиотек.

Победителем по итогам 2022 года стала учитель школы № 17 города Пскова Светлана Пошибайлова. Лауреатами конкурса в различных номинациях названы учитель ЦО «Псковский педагогический комплекс» София Агафонцева, учитель гимназии города Острова Галина Евстратова, учитель гуманитарного лицея города Пскова Александр Муравьев, учитель гимназии им. А. Д. Петрова Валерия Быстрова.