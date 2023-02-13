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Общество

Урок газовой безопасности провели для школьников в деревне Писковичи

Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»

Специалисты компаниии «Газпром газораспределение Псков» провели урок газовой безопасности для учеников второго класса Писковской школы Псковского района.

На занятии ученики начальных классов узнали, когда образовался, как добывается природный газ и попадает в дома, о его полезных и опасных свойствах. Газовики в игровой форме рассказали школьникам о правилах пользования газовыми приборами, порядке действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности. Все полученные знания учащиеся смогли проверить в ходе викторины, сообщили в пресс-службе компании.

Во время урока ребята посмотрели мультфильм, ознакомились с книгой «Секреты природного газа» и получили памятные сувениры.

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