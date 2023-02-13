Пскович обокрал «Улыбку радуги» и продал товар прохожим

12:29, 13 февраля 2023, ПАИ

Пскович обокрал магазин «Улыбка радуги» на 2 609 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

13 января 30-летний мужчина украл товар из магазина на Рижском проспекте, 50. Затем, выйдя на улицу, он стал предлагать его прохожим в районе «Маяка». За всё он выручил 1000 рублей и потратил деньги на продукты.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.