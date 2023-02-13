Снег и северный ветер прогнозируют псковские синоптики 14 февраля

12:26, 13 февраля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 14 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.