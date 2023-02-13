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Общество

Чаще всего на «Госуслугах» псковичи записываются к врачу

Чаще всего псковичи на «Госуслугах» пользуются сервисом записи к врачу, сообщил в эфире «Псковского телеграма Online» и. о. начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Он уточнил, что верифицированных аккаунтов псковичей на «Госуслугах» насчитывается 278 тысяч. «Это почти 50% населения Псковской области, - отметил Виталий Рахманов. - В прошлом году псковичи воспользовались порталом «Госуслуги» 1 млн 250 тысяч раз. Самый востребованный сервис - запись к врачу - 500 тысяч обращений за прошлый год».

По его словам, «Госуслугами» пользуется не только молодежь, но также люди среднего возраста и пенсионеры.

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