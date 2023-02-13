ПсковГУ приглашает школьников на ускоренный курс подготовки к ЕГЭ

13:33, 13 февраля 2023, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает старшеклассников пройти ускоренный курс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ за три месяца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В программе: комплексное укрепление базы, отработка заданий повышенной сложности, моральная подготовка к сдаче на высокий балл. Подготовка проводится по предметам: русский язык, математика, обществознание, история.

Период обучения – с февраля по май. Курс предполагает 30 часов занятий в небольшой группе из 10 человек.

Записаться на занятия можно по ссылке.