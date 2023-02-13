Эскиз Куинджи могут увидеть псковичи в Картинной галерее

12:34, 13 февраля 2023, ПАИ

Впервые в Картинной галерее псковичи смогут увидеть эскиз Куинджи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Эскиз великого Архипа Ивановича Куинджи «Лунная ночь», который ранее не экспонировался, выставлен всего на одну неделю.

Первый показ полотна прошел в рамках авторской экскурсии акции «Влюбленные в искусство». По многочисленным просьбам посетителей было принято решение продлить демонстрацию эскиза еще на несколько дней – до 17 февраля.