Сборная Пскова победила в новгородском волейбольном турнире
XIII традиционный турнир по волейболу среди мужских команд на Кубок ФОК «Олимп» прошел в спортивном зале «Олимпа» в городе Боровичи Новгородской области 11-12 февраля. Участниками соревнований стали восемь команд из Новгородской, Ленинградской, Московской и Псковской областей, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.
По итогам турнира победителем признана мужская сборная Пскова под руководством тренера Геннадия Логунова.
Лучшим игроком соревнований назван представитель псковской сборной Илья Федоров.
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