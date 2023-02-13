Сборная Пскова победила в новгородском волейбольном турнире

13:26, 13 февраля 2023, ПАИ

XIII традиционный турнир по волейболу среди мужских команд на Кубок ФОК «Олимп» прошел в спортивном зале «Олимпа» в городе Боровичи Новгородской области 11-12 февраля. Участниками соревнований стали восемь команд из Новгородской, Ленинградской, Московской и Псковской областей, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

По итогам турнира победителем признана мужская сборная Пскова под руководством тренера Геннадия Логунова.

Лучшим игроком соревнований назван представитель псковской сборной Илья Федоров.