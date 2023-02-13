В Пскове прошел турнир по волейболу «Серебряный мяч»

12:53, 13 февраля 2023, ПАИ

Муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных учреждений прошёл в Пскове, сообщили в пресс-службе администрации города.

Турнир состоялся в рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу». В нем приняли участие шесть сборных команд юношей и четыре сборные команды девушек из школ города Пскова.

«В упорной борьбе победителями среди юношей стала команда Многопрофильного правового лицея № 8, второе место - у команды из школы № 24, третье место заняли ребята из лицея «Развитие». Среди девушек победителями стала команда лицея № 10, второе место завоевали девушки из школы № 24, третье место - у команды школы № 13», - рассказали в пресс-службе администрации.

Команды-победители турнира представят город Псков на областном этапе соревнований, который пройдет с 23 по 25 февраля 2023 года.