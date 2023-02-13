Женщин-программистов становится больше - Виталий Рахманов

12:52, 13 февраля 2023, ПАИ

Женщин-программистов в России становится всё больше, сообщил в эфире «Псковского телеграма Online» и. о. начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

По его словам, в данную сферу начинает приходить всё больше девушек. При этом, заметил руководитель профильного комитета, они работают медленнее мужчин, но зато более вдумчивы.

Виталий Рахманов также отметил, что гуманитариям дорога в IT не закрыта: есть и смежные специальности, которые для них подходят.