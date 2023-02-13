Почти два десятка новых базовых станций запустят в Псковской области до конца года

13:00, 13 февраля 2023, ПАИ

О доступности интернета в Псковской области рассказал в эфире «Псковского телеграма Online» и. о. начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

По его словам, в регионе установлено почти две тысячи базовых станций, которые обеспечивают жителей области мобильной связью и интернетом. «С учетом количества населения это хороший показатель. В прошлом году базовые станции запускались и за счет федеральных, и за счет региональных средств», — отметил Виталий Рахманов.

Он также обратил внимание, что в этом году планируется запуск пяти станций, две из них уже работают, еще три в регионе введут в строй до конца марта. «Плюс ещё 16 станций запустим в течение года. В среднем базовая станция обеспечивает интернетом людей в диапазоне до 4,5 км, связью - до 7 км», — добавил он.