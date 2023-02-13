В Псковской области двое безработных незаконно прописали иностранцев
Жители двух районов Псковской области фиктивно зарегистрировали иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.
Так, в Струго-Красненском районе безработный местный житель поставил на регистрационный учет трех граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.
А в Невельском районе безработная женщина незаконно прописала гражданина Российской Федерации, по указанному адресу он не проживал.
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